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مياه أسيوط: 150برنامج ON-line فى الخطة التدريبية لتأهيل العاملين بالشركة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:07 ص
مياه أسيوط: 150برنامج ON-line فى الخطة التدريبية لتأهيل العاملين بالشركة شركة مياه أسيوط
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، على استمرار فاعليات البرامج التدريبية بمركز التدريب والخدمات بالشركة حتى فى ظل الظروف الراهنة حرصا على دوام الارتقاء بالمهارات المهنية لكافة العاملين فى جميع التخصصات للنهوض بستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
جاء ذلك أثناء انطلاق فاعليات الخطة التدريبية بمركز التدريب والخدمات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس.
 
 
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وأضاف، رئيس شركة مياه أسيوط، استمرار الخطة التدريبية بنظام ONline فى ظل الاجراءات الاحترازية الوقائية التى تؤكد على اهمية التباعد وعدم تكدس العاملين فى مكان مغلق ، حرصا على الحد من انتشار فيروس كرونا المستجد.
 
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وقال اسلام حمدان مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة، أن البرامج التدريبية المنطلقة بنظام on-line بمركز التدريب والخدمات تمت بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة ودعم مراكز التدريب ليشمل 150 برنامجا تدريبيا موجهة لتخصصات مختلفة فى مجال العمل بقطاعى المياه والصرف الصحى فى الخطة التدريبية الموضوعة، بمشاركة الشركات التابعة من مختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت بالأمس  بالبرنامج التدريبى "صيانة وتشغيل اللوحات الكهربائية" بمشاركة 17 شركة كمرحلة أولى، من أجل الارتقاء بأداء العنصر البشرى وتطوير الأداء المؤسسى.

شركه مياه اسيوط

محافظه اسيوط

شركات المياه

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