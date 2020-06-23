مونتريال الكندية تعيد فتح المطاعم بعد رفع قيود كورونا.. صور

رويترز

نشرت وكالة الأنباء الدولية"رويترز"،صورا لمواطنى مونتريال في كيبيك الكندية،وهم يستمتعون بالخدمات المقدمة في المطاعم والمحال في اليوم الأول بعد رفع قيود فيروس كورونا، التي فرضت كثيرا من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع التفشى بين السكان.



إقبال على المطاعم فى مونتريال



التعامل بحرص داخل المطاعم

كان رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، أكد أن كندا لن تتحرك بسرعة لإعادة فتح حدودها خوفا من موجة ثانية من فيروس كورونا ، وسط ضغوط متزايدة من صناعة الطيران للقيام بذلك، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، وقال ترودو في مؤتمر صحفي يومي: "أتفهم أن هناك الكثير من شركات السياحة وشركات الطيران التي ترغب في أن نتمكن مرة أخرى من الترحيب بالسياح.. لكن هؤلاء الناس بحاجة إلى أن يفهموا أنه إذا اتخذنا خطوات سريعة للغاية ، إذا لم نكن متأكدين مما نقوم به في كل مرحلة ، فإننا نخاطر بموجة ثانية ... واضطرارنا إلى إغلاق اقتصادنا مرة أخرى."



العاملون فى المطاعم يرتدون الكمامات