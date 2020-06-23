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موقع التواصل الاجتماعى تويتر يخفى تغريدة جديدة لترامب ويصفها بالمسيئة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:24 م
موقع التواصل الاجتماعى تويتر يخفى تغريدة جديدة لترامب ويصفها بالمسيئة ترامب
كتب سمير حسنى

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أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر إخفاء تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويصفها بالمسيئة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز.
 
فى غضون ذلك، قال الرئيس ترامب، يوم الثلاثاء، إنه يعد أمرًا تنفيذيًا لتعزيز القوانين القائمة التي تعاقب الناس على تخريب المعالم الأثرية، وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبل مغادرته في رحلة إلى أريزونا: "سأحصل على أمر تنفيذي قريبًا ، وكل ما ستفعله حقًا هو تعزيز ما هو موجود بالفعل ، ولكن بطريقة أكثر اتساقًا".

جاءت تعليقات الرئيس بعد محاولة الإطاحة بتمثال للرئيس جاكسون في ميدان لافاييت  مساء الاثنين وتدخلت سلطات تطبيق القانون وتم نشر رذاذ الفلفل واستخدام القوة لتفريق المتظاهرين قبل أن يتم سحب التمثال.

وأشاد ترامب يوم الثلاثاء بإنفاذ القانون ، وحث على "عقوبات طويلة الأمد بالسجن" لأولئك الذين خربوا تمثال جاكسون.

وقال ترامب: "نحن ننظر إلى أحكام بالسجن طويلة الأمد لهؤلاء المخربين وهؤلاء السفاحين والفوضويين والمحرضين ". "بعض الناس لا يحبون تلك اللغة ، ولكن هذا ما هم عليه. إنهم أناس سيئون. إنهم لا يحبون بلدنا."

يبدو الأمر التنفيذي كما وصف ترامب أنه رمزي إلى حد كبير. يُجرِّم القانون الحالي بالفعل "تدمير أي هيكل أو لوحة أو تمثال أو نصب تذكاري آخر في الممتلكات العامة التي تحتفل بخدمة أي شخص أو أشخاص في القوات المسلحة للولايات المتحدة".

 

 


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