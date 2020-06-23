ليلونجوى (أ ش أ)

بدأ مواطنو دولة مالاوى اليوم الثلاثاء التصويت فى جولة الإعادة لانتخابات عام 2019 الرئاسية التى أبطلتها المحاكم، وأوضحت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم أن حوالي 6.8 مليون شخص في دولة مالاوي يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات، وذلك في أكثرَ من 5 آلاف مركز اقتراع داخل الدولة.

ويخوض السباق الرئيس الحالي بيتر موثاريكا، 79 عاما، ضد زعيم حزب المؤتمر الملاوي المعارض الرئيسي، لازاروس تشاكويرا، 65 عاما.

وكان الاتحاد الأوروبى انضم إلى الاتحاد الأفريقي في دعوته لمفوضية الانتخابات في مالاوي وجميع الأحزاب السياسية والمرشحين ومؤيديهم إلى تهيئة الظروف لانتخابات ذات مصداقية وشاملة وشفافة وسلمية والامتناع عن أي عمل من أعمال العنف.

ويصوت الشعب المالاوي في انتخابات رئاسية جديدة بعد عملية مطولة ولكن محددة دستوريا، وتتمتع مالاوي بتاريخ مميز في تعزيز وتوطيد الديمقراطية الشاملة ، بما في ذلك من خلال ضمان الاحترام الكامل للولايات الدستورية للمؤسسات الوطنية، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبى.

وسيعمل الاتحاد الأوروبي مع جميع الجهات الفاعلة في مالاوي ومع شركائه ، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، في مرافقة هذه العملية الديمقراطية.