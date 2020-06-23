اليوم السابع
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من غير كورسات ولا مذاكرة.. فتاة تتحدث أربع لغات نتيجة تلف الدماغ

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:00 م
من غير كورسات ولا مذاكرة.. فتاة تتحدث أربع لغات نتيجة تلف الدماغ فتاة تتحدث أربع لغات نتيجة تلف الدماغ
كتبت نهير عبد النبى

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بعد تعرضها لتلف الدماغ وعدم القدرة على الكلام لمدة شهرين أثر ذلك على مستقبلها وجعلها صاحبة أربع لغات، حيث تحدثت بأربع لغات مختلفة وهى ما تسمى  بمتلازمة " اللكنة الاجنبية"، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية ،كان الأطباء في حيرة من أمرهم بعد أن فشلت اختبارات لا حصر لها في تفسير لماذا فقدت إميلي إيجان ، 31 سنة ، من بورنماوث ، القدرة على التحدث.

اميلى
اميلى

بعد شهرين من التواصل من خلال تطبيق يقرأ نصوصها بصوت محوسب، عاد صوت إميلي، لكنه لم يكن يبدو كما كان من قبل وبدلاً من ذلك  أصبحت تتحدث بلهجات مختلفة ، بدءًا من البولندية إلى الروسية والفرنسية و الإيطالية.

تم تشخيصها في النهاية بمتلازمة اللكنة الأجنبية ، وهو اضطراب نادر ناجم عن تلف الدماغ. وقالت إميلى إنها كانت منهكة بعد أسابيع من الارتباك والغموض في الكلام، وكشفت أنها اضطرت إلى ترك عملها بسبب حقيقة أن المواقف العصيبة جعلت خطابها أسوأ ، حتى أن الغرباء العنصريين وصفوها بأنها "أجنبية" ، و قالوا أن أشخاصًا مثلها قد أحضروا فيروسًا تاجيًا إلى البلاد.

اشتبه الأطباء في البداية بسكتة دماغية ، ولكن تم استبعاده ويعتقدون أن اضطراب الكلام الذي تسببه كان بسبب تلف في الدماغ - لكنهم لا يعرفون حتى الآن سبب ذلك.

الفتاة
الفتاة

 

قالت إميلي: `` كانت هذه التجربة بأكملها مرهقة وساحقة تمامًا، لم تتغير فقط لهجتي  أنا لا أتحدث أو أفكر بالطريقة نفسها التي كنت عليها قبل ذلك ، ولا يمكنني بناء جمل كما اعتدت.

"أكتب بشكل مختلف الآن ، لقد تغيرت مفرداتي بأكملها ، وأصبحت لغتي الإنجليزية أسوأ على الرغم من أنني أعيش في المملكة المتحدة طوال حياتي.

'وأضافت، لقد عانيت حتى من الغرباء الذين يعتقدون أنني أجنبية، كان لدي رجل يصرخ في السوبر ماركت يقول أن الأجانب مثلي هم سبب الإصابة بالفيروس التاجي.

في يناير 2020 ، كانت إميلي تعاني من الصداع لمدة أسبوعين قبل أن يتعمق صوتها فجأة أثناء عملها في منزل الأطفال الذي تمكنت من إدارته في بورنموث.

أصبح كلامها بطيئًا وسريعًا  وهو مؤشر رئيسي على السكتة الدماغية - لذلك تم نقل إميلي إلى المستشفى حيث خضعت لفحوصات مكثفة للتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي.

استبعد الأطباء السكتة الدماغية ، ولكن تم الخلط بينهم عندما فقدت إميلي القدرة على التحدث تمامًا أثناء إقامتها في المستشفى، خرجت إلى طبيب أعصاب بعد ثلاثة أسابيع في المستشفى لكنها لا تزال بدون صوت ، وتم الاتصال بها فقط من خلال تطبيق على هاتفها.

قالت إميلى: `` كنت أعرف قليلاً من لغة الإشارة الأساسية لأنني كنت بحاجة إليها للعمل منذ سنوات ، لكنني استخدمت يدي للتعبير عما أردت قوله، كان التكيف مع هذا الأمر صعبًا للغاية ، وشعرت بأنني شخص مختلف تمامًا".

كانت إميلي وشريكها برادلي ، 27 سنة ، قد حجزا عطلة إلى تايلاند قبل أن تمرض. وشجعها طبيب الأعصاب على القيام بالرحلة ومحاولة الاسترخاء قدر الإمكان، بعد خمسة أيام من إجازتها في مارس 2020 ، بدأت إميلي تتحدث ببطء مرة أخرى ولكن بصعوبة كبيرة وقالت إنها "بدت أصم".

أصبح صوتها أقوى ببطء مع مرور الأيام ولكن صُدمت إميلي عندما أدركت أنها طورت لهجة أوروبا الشرقية، تم تشخيصها أخيرًا بمتلازمة اللكنة الأجنبية والآن يتغير صوتها بسرعة بين البولندية والروسية والفرنسية والإيطالية.

قالت إميلي: `` عمري 31 عامًا فقط ، وصدمت من مدى تغير حياتي في غضون أشهر، لقد اضطررت للتوقف عن العمل لأن وظيفتي مرهقة للغاية وقال الأطباء إن التوتر سيجعل حالتي أسوأ فقط.

"أصعب شيء بالنسبة لي هو معرفة أن هذا الصوت على ما يرام. يجب أن أتعلم أن أقبل أنه من الجيد بالنسبة لي أن لا أتمكن من إخراج الكلمات على الفور ، فسوف تأتي في النهاية.

"يجب أن أتوقف عن الشعور بالإحباط من نفسي لذا فأنا أمارس أساليب شمولية لتهدئة ذهني وتوضيح ذهني مع معالجتي ، كما هو الحال عندما أشعر بالإحباط ، كل شيء يسير ، لا يوجد كلام ، وعاد إلى المربع الأول،"أتعلم أنه عندما أشعر بالتعب ، يذهب كلامي أو يتغير لهجتي - سوف يتعمق ويتباطأ ، وفي الأسبوع الماضي ، كان في الغالب روسيًا.

"لا يستطيع الأطباء التنبؤ بما سيحدث بصوتي ، لذلك أنا أحاول أن أبقى إيجابية،"لم أسمع أبدًا بأي من هذه الحالات النادرة حقًا ، وقد تم تشخيصي الآن بكلتا الحالتين."


تلف الدماغ

الاصابة

متلازمة اللكنة الاجنبية

اللغة

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