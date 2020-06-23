مطار القاهرة يستقبل 996 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 5 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 996 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلتين نظمتهما الشركة الوطنية مصر للطيران الأولى قادمة من مدينة جدة، على متنها 185 راكبا، والرحلة الثانية قادمة من دبى وعلى متنها 307 ركاب، واستقبل المطار رحلة الخطوط السعودية القادمة من جدة وعلى متنها 164 راكبا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة خطوط العربية للطيران قادمة من مدينة الشارقة وتقل 166 راكبا، كما استقبل المطار رحلة الخطوط الكويتية القادمة من الكويت وتقل 174 راكبا من المصريين.

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.