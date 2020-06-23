مصر تدين حادث الطعن فى بلدة ريدينج البريطانية

كتب أحمد جمعة

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات حادث الطعن الذى وقع فى بلدة ريدينج البريطانية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. وأعربت مصر عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين

وأكدت مصر وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بريطانيا في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيضة، والتصدى لمثل تلك الأعمال الخسيسة التى تستهدف أمن واستقرار الشعوب حول العالم.

وكانت وسائل إعلام بريطانية، أفادت بوقوع عمليات طعن في مدينة ريدنج البريطانية التى شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية، وأشارت تقارير غير مؤكدة أن 3 اشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بعد طعن جماعى فى ريدنج بإنجلترا، وتقول الشرطة إنها "على علم بالحادث".

وذكرت قناة سكاى نيوز، أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مدينة ريدينج بجنوب انجلترا ، وقالت شرطة المنطقة إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث، ووقعت حوادث الطعن وقعت في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق اليوم.

وأظهر تسجيل مصور على تويتر مسعفين يهرعون لنجدة ثلاثة أشخاص على الأقل ينزفون على الأرض في متنزه. وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدينج، إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.