مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار منزل بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بينما أصيب آخر فى انهيار منزل مكون من طابقين بقرية نجع مصبح بمركز البدارى فى أسيوط.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزى والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بلاغ الأهالي بإنهيار منزل مكون من طابقين بقرية نجع مصبح التابعة لمركز البدارى.

وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين مصرع " فهد .ش. س " 20 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية، وإصابة " أحمد . أ . أ " 18 سنة مصاب بكدمات بالجسم وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية.