اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار منزل بأسيوط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:50 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار منزل بأسيوط انهيار منزل - ارشيفيه
أسيوط- هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بينما أصيب آخر فى انهيار منزل مكون من طابقين بقرية نجع مصبح بمركز البدارى فى أسيوط.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزى والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من  اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد بلاغ الأهالي بإنهيار منزل مكون من طابقين بقرية نجع مصبح التابعة لمركز  البدارى.

وبانتقال الإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين مصرع " فهد .ش. س " 20 سنة طالب بكلية الدراسات الإسلامية، وإصابة " أحمد . أ . أ " 18 سنة مصاب بكدمات بالجسم وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية.


اسيوط

تقارير مصرية

اخبار مصر

انهيار منزل

مركز البدارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة