مستشارون: الاقتصاد الألمانى سينكمش 6.5% هذا العام بسبب كورونا

رويترز

قال مجلس المستشارين الاقتصاديين فى الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سينكمش 6.5% هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، مضيفا أن التراجع سيمتد لفترة زمنية أطول إذا قفز عدد الإصابات الجديدة.

جاءت هذه النظرة القاتمة بعد أن قرر رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا سكانا، فرض إجراء العزل العام مجددا على منطقة جوترسلوه حتى 30 يونيو بعد تفشي فيروس كورونا في مصنع لتعبئة اللحوم هناك.

وقال رئيس المجلس لارس فيلد "من المتوقع أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في أكبر تراجع للاقتصاد الألماني منذ تأسيس الجمهورية الاتحادية. لكننا نتوقع أن يبدأ التعافي في الصيف".

وقال المجلس في بيان "هذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي ربما لن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022 على أقرب تقدير"، مضيفا أن إجراءات التحفيز الحكومية من المرجح أن تدعم التعافي.

وقال فيلد إن الحكومة يجب أن تواصل سياساتها المالية التوسعية العام المقبل وتتجنب النقاش حول إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة قبل عام 2022.