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مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة.. ضوابط عودة الصلاة فى المساجد

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:41 م
مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة.. ضوابط عودة الصلاة فى المساجد إعادة فتح المساجد
كتب على عبد الرحمن

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وضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط استعدادا لفتح المساجد المقرر لها يوم السبت المقبل وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من التوافق على فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

 

"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية 10 ضوابط لمقترح عودة فتح المساجد:

- ارتداء المصلين الكمامة.

- إحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى.

- ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين.

- قصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة.

- عدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء.

- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة.

- عدم المصافحة أو المعانقة.

- وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق

- توزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى.

 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

وأعلن مدبولى، أنه نظرا لارتباط دور العبادة بتواجد أعداد كبيرة، لذلك تم التوافق على اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

 

 

 


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