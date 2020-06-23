وقال ريابكوف - في تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء - "إن الولايات المتحدة لم تتراجع عن موقفها بشأن انضمام الصين، ومن ناحيتنا أوضحنا بالتفصيل أن التعويل على انضمام الصين أمر غير واقعي".



وأضاف "لسنا مستعدين للتأثير على الصين كما يرغب الأمريكيون في ذلك".. لافتا إلى أن (واشنطن) لم تتخذ بعد قرارا بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت ــ 3) .. وقال بهذا الشأن "إن الولايات المتحدة أوضحت خلال مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي في فيينا أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية".



وتابع "مع الأسف، لم نشعر خلال اجتماع أمس في فيينا أن الأمريكيين كانوا على استعداد لقبول منطقنا لصالح التمديد دون شروط مسبقة، يبدو أنهم يواصلون التفكير في الأمر".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أجريتا أمس الاثنين جولة جديدة من مباحثات الاستقرار الاستراتيجي.



