اليوم السابع
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مدير الصحة العالمية يطالب بمضاعفة تدابير الصحة العامة فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 04:12 م
مدير الصحة العالمية يطالب بمضاعفة تدابير الصحة العامة فى مواجهة كورونا مدير منظمة الصحة العالمية
كتب محمد شعلان

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أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تدابير الصحة العامة أمام تفشي فيروس كورونا لن تكون فعالة إلا باتخاذ كل فرد تدابير الحماية له وللآخرين، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "لا يمكن أن تكون تدابير الصحة العامة COVID19 فعالة إلا إذا اتخذ كل فرد التدابير التي نعرف أنها تعمل أيضًا لحماية أنفسهم والآخرين، وهي الحفاظ على المسافة المادية. الاستمرار في تنظيف اليد. ارتداء قناع عند التحرك".

 

 

كما حث تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، جميع البلدان على مضاعفة تدابير الصحة العامة الأساسية التي نعرف أنها تعمل: وهي إيجاد واختبار حالات COVID19 المشتبه فيها. عزل ورعاية المرضى. تتبع الاتصالات والحجر الصحي. حماية العاملين الصحيين".

 

 

وكان قد أكد مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أحمد سالم المنظري، أنه بعد مرور نحو ستة أشهر على الاستجابة لمرض كوفيد-19، لازل الجميع يتعلم المزيد عن هذا المرض الجديد.

وقال د.أحمد المنظري، فى تصريحات اليوم، إنه في حين تم الإبلاغ عن ملايين الحالات حتى الآن، أصبح لدى المنظمة مجموعة واسعة من البحوث للاستفادة منها؛ مما يُمثِّل إنجازاً عظيماً وتحدياً في الوقت نفسه، ويعد استعراض دراسات الحالات، وتقييم البيانات، وتنقيح التوصيات السابقة جزءاً من هذا التحدي.

وأضاف: "يتعاون العلماء والباحثون والعاملون الصحيون وغيرهم معاً من أجل التوصل إلى فهم أفضل للفيروس، وكيفية انتشاره، وكيفية حماية أنفسنا وأحبائنا والآخرين، وكل يوم نكتشف أشياءً جديدة ونختبرها ونجربها ونفهمها، ويتم تحديث نصائح وتوصيات المنظمة المقدمة للحكومات والمجتمعات المحلية مع تطور فهمنا لهذا الفيروس".

وكشف د.أحمد المنظري، أنه خلال هذا الأسبوع فقط، أدى البحث المستمر إلى تطورين رئيسيين، حيث أعلنت المنظمة عن وقف الهيدروكسيكلوروكين في تجربة التضامن السريرية، بناءً على الأدلة التي توضح أنه لا يؤدي إلى خفض الوفيات بين مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات، وفي الوقت نفسه، توضح نتائج التجربة السريرية الأولية الواردة من المملكة المتحدة أن الديكساميثازون، وهو أحد الستِيرويداتِ القِشْرِيَّة، يمكن أن ينقذ حياة مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من حالة حرجة، بما في ذلك المرضى الذين يتلقون التنفس الصناعي.


منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية

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اخبار كورونا

كورونا

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