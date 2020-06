مدير الصحة العالمية يطالب بمضاعفة تدابير الصحة العامة فى مواجهة كورونا

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن تدابير الصحة العامة أمام تفشي فيروس كورونا لن تكون فعالة إلا باتخاذ كل فرد تدابير الحماية له وللآخرين، وغرد تيدروس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "لا يمكن أن تكون تدابير الصحة العامة COVID19 فعالة إلا إذا اتخذ كل فرد التدابير التي نعرف أنها تعمل أيضًا لحماية أنفسهم والآخرين، وهي الحفاظ على المسافة المادية. الاستمرار في تنظيف اليد. ارتداء قناع عند التحرك".

At the same time, #COVID19 public health measures can only be effective if each and every individual takes the measures that we also know work to protect themselves and others:



1. Maintain physical distance

2. Continue cleaning your hands

3. Wear a mask where appropriate