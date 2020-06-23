اليوم السابع
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مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد السبت المقبل

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:46 م
مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد السبت المقبل مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد السبت المقبل
كتب على عبد الرحمن

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ينشر اليوم السابع مخطط ترتيب صفوف المصلين داخل المساجد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء فتح دور العبادة بدءا من السبت المقبل، بالضوابط المعلنة من وزارة الأوقاف، لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.

ووضعت وزارة الأوقاف مخططا لترتيب الصفوف داخل المساجد وعممته على المديريات التابعة لها في المحافظات، ويتضمن المخطط وفقا لما نشرته وزارة الأوقاف، نظاما خاصا لترتيب صفوف المصلين داخل المساجد، حيث اشترطت ترك مسافات لا تقل عن صافى متر ونصف طولا وعرضا "رأسيا وأفقيا" بين كل شخص وآخر وبين كل صف.

مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد السبت المقبل
مخطط ترتيب صفوف المصلين تمهيدا لفتح المساجد السبت المقبل

 

كما اشترطت الوزارة ضرورة ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، وعدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وإحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصل،  قصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة، وعدم فتح دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء، وعدم المصافحة أو المعانقة، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، توزيع عدد من كبائن التعقيم على المساجد الكبرى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

وأعلن مدبولى، أنه نظرا لارتباط دور العبادة بتواجد أعداد كبيرة، لذلك تم التوافق على اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو سيتم فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية.


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