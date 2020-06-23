اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة في قرغيزستان تحكم بسجن رئيس البلاد السابق أتامباييف 11 عاما

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:36 م
محكمة في قرغيزستان تحكم بسجن رئيس البلاد السابق أتامباييف 11 عاما محكمة
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 قضت محكمة في قرغيزستان اليوم الثلاثاء بسجن الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف 11 عاما وشهرين لإدانته في تهم بالفساد ينفي ارتكابها.

وأدانت المحكمة أتامباييف في تهمة إصدار أمر بإطلاق سراح مجرم مدان من السجن، في قضية يرفضها أنصاره باعتبارها مدفوعة بخلاف سياسي بين أتامباييف وخليفته الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف.

ورأس أتامباييف (63 عاما) الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى والتي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة بين عامي 2011 و2017، وكان قد شارك في السابق في ثورات أطاحت برئيسين آخرين في قرغيزستان.

وقدم أتامباييف الدعم لجينبيكوف في انتخابات عام 2017 حيث كان حليفه آنذاك، لكن الاثنين اختلفا بعد وقت قصير من تولي الرئيس الجديد منصبه.

واعتقلت الشرطة أتامباييف في أغسطس آب الماضي بعد أن داهمت منزله الريفي وتبادلت إطلاق النار مع أنصاره. 

 

 


محكمه

حبس

سجن

قرغيزستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة