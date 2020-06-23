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محكمة فرنسية تقضى بسجن شرطى اعتدى على عضو ب"السترات الصفراء"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:37 م
محكمة فرنسية تقضى بسجن شرطى اعتدى على عضو ب"السترات الصفراء" الشرطة الفرنسية
كتب : أحمد علوى

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حُكم على أحد رجال الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ من قبل المحكمة الإصلاحية،  وقد أدين بإصابة أحد أعضاء حركة  الستراتا الصفراء بعد ضربه بعصا،  أثناء مظاهرة في 12 يناير الماضى.

وافادت التحقيقات أن الضابط  ضرب عضو السترات الصفراء على الأقل مرة واحدة على الرأس في ذلك اليوم، وكان الضحية، متقاعد يبلغ من العمر 62 عام ويمشى على عكاز ، حيث تلقى أحد عشر غرزة فى الرأس.

وكان قد تجاوز الحكم طلب المدعي العام الذي طلب السجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ.

كما سيتم حرمان الشرطى البالغ من العمر 47 عاما ، من سلاحه لمدة خمس سنوات.

وكانت فرنسا قد شهدت الاسابيع الماضية موجات من التظاهرات الغاضبة من عنف الشرطة، التى ادت إلى مقتل الشاب الاسود، اداما تراورى.

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

السترات الصفراء

اخبار العالم

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