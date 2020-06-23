اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ : لن أسمح بالغش فى المدارس ونشهد ثورة تكنولوجية عظيمة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:23 م
محافظ كفر الشيخ : لن أسمح بالغش فى المدارس ونشهد ثورة تكنولوجية عظيمة محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للجان الثانوية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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طالب اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، رؤساء لجان الثانوية العامة ،بتوفير الهدوء للطلاب ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، حفاظاً على صحة الطلاب من أعمال تطهير وتعقيم ، قبل وبعد اللجان وأثناء دخول الطلاب من البوابة الالكترونية ، وقياس درجات الحرارة من خلال أجهزة الكاشف الحراري ،ومنع الغش حتى لا يتساوى من اجتهد مع غيره، كما أشاد محافظ كفر الشيخ بمتابعة الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة لأعمال الامتحان ، واصفاً أعمال التطهير والتعقيم بأنها  أكثر من جيدة .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بحضور  اللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة ، وعمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ،والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتور سلامه الويشي ، المدير العام للتعليم العام .

وأشاد الدكتور رضا حجازي ، نائب وزير التربية والتعليم  خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس أثناء اجتماع المحافظ برؤساء اللجان وحضور وكيل الوزارة ، بمتابعة اللواء جمال نور الدين لامتحانات الثانوية العامة ، وتواصله المستمر ، وحرصه على راحة الطلاب .

وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه سيتابع بنفسه أعمال التطهير والتعقيم ، ولن يسمح بالغش حتى لا يتساوى المجتهد بمن لا يهتم ، مشيراً إلى أن  امتحان الثانوية العامة نتاج مراحل تعليمية مختلفة ، مشيداً بكل المعلمين ، مؤكداً  أننا ندين للمعلمين بالولاء ، لأننا تعلمنا على أيديهم ، والمعلم له مكانه لذا يجب أن يكون المعلم قدوة، وقادر على استيعاب الطلاب، ويعاملهم كأب  .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة خاضت ثورة تكنولوجيا في التعليم ،وتحول التعليم من الكتاب الورقي المعتاد إلى مميكن ،وابتدأت الدولة بجزئين آجل لتلاميذ الصف الأول الابتدائي ،والعاجل لطلاب  التعليم الثانوي ،ليكون الطالب قادر على التعامل مع التكنولوجيا ،خاصة عندما يصل للتعليم الجامعي ،وغالبية المدارس العامة والخاصة تحولت ل " اون لاين" ،وبدأت الدولة تتجه لميكنة  التعاملات وخاصة التعاملات المالية ، وهذه هي الميزة في أزمة كورونا .

وقال محافظ كفر الشيخ، إن امتحان الثانوية العامة نتاج التعليم طوال السنوات الماضية ، وهذا العام للثانوية العامة طابع خاص، ولابد من مراعاة الإجراءات الصحية ، لذا وجهت الدولة وزارات التعليم والصحة والحكم المحلي والداخلية لهذه المهمة ، وكل وزارة لها اختصاصات والوزارات ممثلة في المديريات،تعمل جاهدة على أداء دورها بحرفية وتميز ، وكل وزارة تتكامل مع الآخرى.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، سيتم تنفيذ كافة تعليمات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، والدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني ،من الحفاظ على التباعد الاجتماعي ،وعدم التزاحم أمام اللجان ، ودخول  الطالب لجان الامتحان الفرعية بداية من الساعة الثامنة صباحاً منعاً للتكدس ،وتمام الغياب لكل لجنة  سيكون في أول ربع ساعة من بداية الامتحان.

وأضافت وكيل الوزارة ، تتم متابعة أعمال النظافة المستمرة للجان وأجهزة التعقيم ،وتفعيل أجهزة الكشف عن الحرارة ومعاملة الطلاب و المعلمين معاملة جيدة،والاستعانة بالزائرة الصحية لتدريب مستخدمي أجهزة الكشف ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بكل حزم تجاه كلاً من الطلاب و أعضاء اللجان المخلين بالقوانين والتعليمات المتبعة داخل اللجان.

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محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للجان الثانوية 

 

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محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للجان الثانوية 

 

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محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للجان الثانوية 

 

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محافظ كفر الشيخ خلال تفقده للجان الثانوية 

 

 

 


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