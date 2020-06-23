محافظ بورسعيد يلتقى عددا من المواطنين ويؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بورسعيد - السيد فلاح ومحمد فرج

التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء ، عددا من المواطنين أمام بنك التعمير والإسكان ، وحرص على سؤال المواطنين عن أرائهم حول مجمل التطورات التى تشهدها المحافظة فى الأونة الأخيرة .

وأكد محافظ بورسعيد للمواطنين، بضرورة التزامهم بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتزام التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات فى جميع الأماكن .

كما استمع المحافظ لأراء المواطنين نحو الخدمات المقدمة، مؤكدا على تكثيف كافة الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق افضل مستوى معيشى لاهالى المدينة .

وكان عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع ممثلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون بين الجانبين لتطوير الصرف الصحى بحى الضواحى بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي .

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي والمهندسة أمل حامد الألفى، مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية والعميد أيمن خيري، مدير الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي ومديرية الإسكان .

واستعرض محافظ بورسعيد، خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مشروعات الصرف الصحى بالضواحى بمناطق السيدة خديجة "1-2" والحراسات وزمزم، وفاطمة الزهراء وعملية إحلال وتجديد شبكات الصرف بنطاق المناطق المذكورة، من أجل رفع كفاءتها وحل مشكلات الصرف الصحى بحي الضواحي .

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الاستثمار الأوروبى، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من التعاون هذا الشأن، ساهمت فى تطوير عدد من المدارس، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروعات الخدمية التى تمس قطاع كبير من المواطنين على أعلى مستوى .

لقاء محافظ بورسعيد بالمواطنين

لقاء محافظ بورسعيد بالمواطنين

لقاء محافظ بورسعيد بالمواطنين