محافظ القليوبية يقوم بجولة مفاجئة لتشغيل مستشفى كفر شكر المركزى

القليوبية نيفين طه

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مفاجئة لمتابعة ما استجد من أعمال بمستشفى كفر شكر المركزى وتشغيلها تجريبيًا وذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، حيث تفقد المحافظ مبنى الاستقبال القديم الذى يتم ترميمه حيث تم تغيير خط الصرف بالكامل بالمبنى، كما أكد المقاول إطلاق التيار الكهربائى يوم الأحد المقبل.

ومن جانبه شدد المحافظ على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى فى أقرب وقت ممكن لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث يتم الانتهاء الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، وجارٍ أعمال الفرش الطبى وتجهيز عدد 230 سريرًا وعدد 14 سريرًا عناية مركزة، كما سيتم البدء فى تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدًا وتجهيز معمل كيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى فى الموعد المحدد.

وفى سياق متصل تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، تحت شعار (100 مليون صحة)، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية حيث تفقد القافلة الاولى بالمركز الطبى العام بمدينة بنها والوحدة الصحية بمشتهر بمركز طوخ حيث تفقد المحافظ القافلة الطبيه وتابع عمليه الكشف الطبى والتشخيص وعملية صرف الادويه حيث اطمئن المحافظ على توافر الادويه بشكل كافى ووجود طاقم طبى متكامل كما تفقد المحافظ ايضا اعمال تقديم باقى الخدمة الصحية بالمركز الطبى والوحدة الضحيه حيث تفقد غرفة تطعيمات الاطفال وعيادة الاسنان.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة أن الهدف من القوافل المتنقلة دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة وحثهم على مواصلة استكمال علاجهم، ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية التى تم تخصيصها للمحافظة.

وناشد المحافظ المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من تلك الواحدات لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفى ثلاثة أشهر قادمة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطنين أيَضًا التوجه لإجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة فى أقرب مركز أو معمل خاص، تيسيرًا على المواطنين، حيث سيتم التعاقد مع تلك المراكز والمعامل مثلما جرى فى مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (100 مليون صحة).