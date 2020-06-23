محافظ الغربية ونائبه فى جولة ليلية مفاجئة لمتابعة الممرات الآمنة بلجان الثانوية

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا، الليلة، عددا من مدارس لجان الثانوية العامة بمدينة طنطا للتأكد من توفير الممرات الأمنة للطلاب.

شملت الجولة مدارس محمد كامل، ومدرسة سعد زغلول للتعليم الأساسي، ومدرسه قاسم أمين للتعليم الثانوي بنات، ومدرسة الجهاد، ومدرسة طنطا الثانوية العسكرية للبنين، ومدرسة ام المؤمنين الثانوية للبنات، ومدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم الخولي الثانوية، ومدرسة غياث الدين، وعدد من المدارس الخاصة.

وقد اطمأن محافظ الغربية علي توفير الممرات الأمنة ، كما وجه عادل داوود رئيس حى أول طنطا باستكمال باقي المدارس على هذا المنوال حفاظاً علي سلامة أبنائنا الطلاب.

وخلال الجولة، أمر الدكتور طارق رحمي بغلق وتحرير محضر لأحد المخابز لعدم التزام العاملين به بارتداء الكمامة الواقية، كما تم تحرير عدد 2 محضر لسائقين لمخالفتهما قرار حظر التجوال.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملاتها المكبرة لاسترداد حق الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع قوات الأمن.

وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له أن إجمالي إزالة التعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ في مارس الماضي وحتى اليوم بلغ 1326 حالة تعدٍ متنوعة سواء علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وقال محافظ الغربية، إنه تم إزالة 556 حالة تعدٍ علي أراضي زراعية علي مساحة 27 فدان و 7 قيراط و 14 سهم، كما تم إزالة 525 بناء مخالف علي مساحة 67 ألف متر و 863 مترًا مربعا ، بإلاضافة الي استرداد 12 ألف و 850.5 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة حصيلة إزالة 235 تعدٍ.

وأضاف رحمي، أن الحملات المكبرة أسفرت كذلك عن تنفيذ 7 قرارات إزالة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة، شملت 4 قرارات إزالة لتعديات علي أراضي زراعية علي مساحة 2 قيراط و 20 سهم بمركز طنطا وسمنود، و3 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 339 مترا بحي أول المحلة الكبرى ومركز زفتي.