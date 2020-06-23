محافظ الدقهلية: انتهاء التصور النهائى لتصميمات مصنع تدوير المخلفات بسندوب

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا بحضور عبده محمدين مدير عام البيئه والنظافة بالمحافظة، ومسئولى الهيئه العربية للتصنيع، والمكتب الاستشارى القائم على المشروع ، وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطوات النهائيه لاعمال التصميمات المتعلقة بتنفيذ مصنع سندوب لتدوير القمامة والمخلفات بالمنصورة ، بتكلفة اجمالية قدرها 238 مليون جنيه.

وقال محافظ الدقهلية إن المصنع الذى يتم تنفيذه يعد نقله حضارية غير مسبوقه بمحافظة الدقهلية حيث يستوعب 1200 طن قمامه يوميا، للمعالجه والتخلص الامن منها حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئه صحيه وآمنه لهم، متابعا ان المصنع يخدم اكثر من 7 مراكز بنطاق المحافظة.

وأكد "مختار" ضرورة مراعاة اتجاه الرياح قبل التنفيذ بما لايؤثر على البيئه المحيطة وان يتم التنفيذ بشكل حضارى وجمالى من خلال مراعاه التشطيبات النهائيه للالوان خاصة ما يتعلق بالسور المحيط بالمصنع..

جدير بالذكر انه سبق وان وقع محافظ الدقهلية بحضور ورعايه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة، عقد تنفيذ المصنع المشار اليه مع الهيئه العربيه للتصنيع ،وقال المحافظ ان تنفيذ المصنع يأتى فى اطار المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية بالمحافظات ، للتغلب على مشاكل تراكمات القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات،، واوضح المحافظ ان المنظومة الجديده المشار اليها تشمل ايضا جميع مواقع المعالجة والتخلص النهائى بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة خلال خطة متكاملة، وقال المحافظ انه يجرى حاليا على قدم وساق التخلص من تراكمات مقلب سندوب تلك التراكمات التاريخية على مدار أكثر من 20 عاماً مما تسبب فى معاناة المواطنين، مؤكدا انه تم حتى الان رفع ونقل ٥٥٠ ألف طن من التراكمات المشار اليها.

ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، عن خالص شكره وتقدير للوزير محمود شعراوى على الجهود التى يقوم بها خلال الفترة الحالية لمساعدة المحافظة فى حل مشكلة القمامة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة لتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة الهامة وإعادة الوجه الحضارى للدقهلية.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات.