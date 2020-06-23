اليوم السابع
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محافظ البحر الأحمر يصدق على قبول دفعة جديدة من طلبك مدارس التمريض بالمحافظة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:11 ص
محافظ البحر الأحمر يصدق على قبول دفعة جديدة من طلبك مدارس التمريض بالمحافظة محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر عماد عرفة

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صدق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على قبول دفعه جديده بمدارس التمريض بالمحافظة، للعام الدراسي 2020/2021م ، وذلك جاء بعد مذكرة عرض مقدمة من الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر .

وجاءت شروط المدارس الفنية للتمريض بالمحافظة: 

مدة الدراسة خمس سنوات دراسية، حصول الطالب على الشهاده الاعداديه العامة الحديثة (لغة إنجليزية)دور اول للعام الدراسي 2019/2020م من أبناء محافظة البحر الأحمر،  علي أن يكلف بالعمل بالمحافظة بعد الحصول على المؤهل مدة لا تقل عن سنتين، ومن نفس الإدارة الصحية التى تقع فى دائرتها المدرسة حرصا على مبدأ التوطين.

كذلك لا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد  18 عاما في 1-10-2020م ، أن تكون الطالبة غير متزوجه أو سبق لها الزواج ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، عدم النقل من محافظة لأخرى أو مدينة إلى أخرى داخل المحافظة بعد إعلان قبول الطالب، اجتياز الاختبارات الآتية (الاختبار الشخصى-الاختبار الطبى-الاختبار النفسي-اختبار الاملاء للغة العربية-اختبار اللغه الانجليزيه-كشف الهيئة).

كما يتم قبول من 25 الى 30 طالب وطالبة بكل مدرسة طبقا لأعلى المجاميع وتقبل الملفات طبقا للحد الأدنى للمجموع لكل مدرسة كالتالى رأس غارب الحدالأدنى للمجموع 200درجة، الغردقة 240، سفاجا 240، القصير 240 درجة، مرسي علم، 200، الشلاتين 200 درجة

وأكدت مديرية الصحة بالبحر الاحمر في بيان لها، أن بدء قبول الطلبات بمقر مدارس التمريض بدءا من يوم الأحد وحتى الأحد الموافق 12 يوليو ولا تقبل اى طلبات بعد الموعد المحدد.

وأوضحت المديرية أن القبول في مدارس التمريض طبقا للمجاميع الاعلى لمن تنطبق عليهم الشروط  ولا يوجد أي استثناءات للقبول مطلقا، ونظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد  وعدم التجمعات تم تقسيم قبول الملفات لكل مركز إدارى بواسطة ولى الأمر.

 

 

 

 


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مدارس التمريض بالبحر الاحمر

صحة البحر الاحمر

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