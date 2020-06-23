اليوم السابع
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محافظ أسيوط: لجان لمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء ولا تهاون مع المخالفين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:40 م
محافظ أسيوط: لجان لمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء ولا تهاون مع المخالفين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه سيتم متابعة تطبيق قرارات دولة رئيس الوزراء الصادرة اليوم المتعلقة بتمسك الحكومة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، واتجاه الدولة بالفتح التدريجى لكافة الأنشطة، مع ضرورة استمرار المواطنين فى التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات حتى مع عودة الحياة تدريجيا.

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم متابعة التنفيذ لهذه القرارات مع تطبيقها على كافة المراكز والقري وذلك من خلال اللجان المشكلة للأزمة، ولجان سيتم تشكيلها لمتابعة قرار دولة رئيس الوزراء مع التنبيه على رؤساء المراكز، والقرى بإتخاذ التدابير اللازمة ، والإجراءات التى تسهل عملية تنفيذ كل القرارات الصادرة من دولة رئيس الوزراء اليوم فى إطار خطة الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا " كوفيد 19 "

وأضاف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه لا تهاون مع أى نشاط تجارى يتجاوز عدد الساعات المسموح بها ، أو حتى الإجراءات التى وضعتها الدولة لضمان سلامة المواطنين فى ظل هذا الفيروس الذى يضرب العالم بأسره، وأن أى مخالف سيعرض نفسه لقرارات صارمة لن يتم التهاون فيها بأى شكل من الأشكال .

وشدد سعد على إستمرار عملية التطهير لكل الشوارع الرئيسية ، والفرعية ، والمنشآت الحكومية وفق خطة موضوعة تقوم بها المحافظة للإجراءت الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع استمرار الرش والتطهير

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد ترأس  اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

 

 

 


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