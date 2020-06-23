اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان: إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة.. صور

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:21 م
محافظ أسوان: إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة.. صور إزالة التعديات على أراضى الدولة
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار الحملات المكبرة التى تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، أنه تم اليوم إزالة 30 حالة تعد تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل فترة الحظر" بداية من يوم 25 مارس وحتى الآن" منها 5 حالات تعد على أراضى البناء بمساحة ألفين و104 م2، بالإضافة إلى 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية أملاك خاصة بمساحة 2 فدان و2 قيراط و23 سهما، وقد أوضح محافظ أسوان بأن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال فترة الحظر وحتى الآن وصلت إلى 627 ، وهو الذى يتوازى مع إزالة 369 حالة تعد تم رصدها قبل فترة الحظر منها 114 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 67 ألفا و763 م2 ، بجانب 255 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 31 فدانا.

WhatsApp Image 2020-06-23 at 3.29.38 PM (1)
إزالة التعديات على أراضى الدولة

WhatsApp Image 2020-06-23 at 3.29.39 PM (1)
إزالة التعديات على أراضى الدولة
 
WhatsApp Image 2020-06-23 at 3.29.39 PM (2)
إزالة التعديات على أراضى الدولة
 

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

حملات

محافظ اسوان

تعديات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

العربية: الجيش الليبي يرفض شروطا تركية لوقف إطلاق النار

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

خالد الغندور يعلن شفاء زوجته وابنته من كورونا

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

سرت والجفرة خط أحمر.. الأسباب الكاملة لتحذير السيسي من الحرب الليبية (فيديو)

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرارات تاريخية لوزراء الخارجية العرب: مياه النيل خط أحمر وإعلان القاهرة الحل للأزمة الليبية

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

قرار وزراء الخارجية العرب: الأمن المائى المصرى السودانى من الأمن العربي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-6-2020.. وعيار 21 يسجل 185.73 ريال

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

الأوقاف: فتح وغلق المسجد قبل موعد الأذان وبعد الصلاة بـ 10 دقائق فقط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

النقل العام: عودة التشغيل بالمواعيد الطبيعية من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل السبت

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وزير الرياضة: استئناف جميع الأنشطة الرياضية ولا إلغاء لأي مسابقة

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

وداعا "ألا صلوا فى بيوتكم".. المساجد تؤذن للصلوات بالصيغة الأساسية السبت

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

مد العام الجامعى لـ15 سبتمبر.. 7 قرارات بشأن امتحانات الفرق النهائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة