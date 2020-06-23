محافظ أسوان: إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة.. صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار الحملات المكبرة التى تشنها المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأضاف محافظ أسوان، في تصريحات صحفية، أنه تم اليوم إزالة 30 حالة تعد تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل فترة الحظر" بداية من يوم 25 مارس وحتى الآن" منها 5 حالات تعد على أراضى البناء بمساحة ألفين و104 م2، بالإضافة إلى 25 حالة تعد على الأراضى الزراعية أملاك خاصة بمساحة 2 فدان و2 قيراط و23 سهما، وقد أوضح محافظ أسوان بأن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها خلال فترة الحظر وحتى الآن وصلت إلى 627 ، وهو الذى يتوازى مع إزالة 369 حالة تعد تم رصدها قبل فترة الحظر منها 114 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 67 ألفا و763 م2 ، بجانب 255 حالة تعد على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 31 فدانا.