محافظة الجيزة: رصف المناطق غير المخططة بالانترلوك بالهرم والقومية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

وجه اللواء احمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار العمل على رفع كفاءة وتطوير الشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي، وفى إطار ذلك واصل حى الهرم أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع المخطط لها ضمن خطة تطوير المناطق غير المخططة.

وفى السياق تم تبليط متفرعات منطقة القومية بحي شمال الجيزة، حيث واصل حي شمال الجيزة جهودها لرفع كفاءة الطرق في نطاق الحي بتركيب انترلوك في شارع مسجد الرحمن ومحمد حسن والصفا والمطيعة الحديثة وحسن الحداد بمتفرعات القومية ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما نفذت أجهزة محافظة الجيزة أعمال تطوير لـ13 منطقة غير مخططة بالمحافظة، حيث نفذت أجهزة حى شمال الجيزة برئاسة أشرف بكر رئيس الحى أعمال استكمال تطوير شارع عبد الرحيم القناوى ومتفرعاته.

كما تم تركيب انترلوك بشارع محمد تيسير المتفرع من شارع محسن هاشم من شارع العروبة بحى الطالبية، ضمن خطط تطوير المناطق الغير مخططه، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار أعمال التطوير والتجميل للارتقاء بالمظهر الحضارى اللائق بمدينة الحوامدية، تتواصل جهود مدينة الحوامدية أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع جمال عبد الناصر حيث تم رصف طبقه الرابطة في الاتجاه الأيمن أسفل الكوبرى.

وفى سياق منفصل، تواصل فرق ووحدات مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة، بذل المزيد من الجهود للقضاء على فيروس كورونا من خلال حملات متنوعة استهدفت المنشآت الحكومية والجماهيرية والمصالح الخدمية والأسواق و القرى والشوارع ومناطق الإصابة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت منازل الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا الوبائى بجانب أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم للمؤسسات ومقار البنوك وماكينات الصراف الألى وأماكن التجمعات، حيث تقوم فرق المكافحة بعمليات تطهير واسعة بأحياء ووقرى ومدن محافظة الجيزة تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والبيئة المحيطة به.