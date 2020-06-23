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مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:30 ص
مجلس جامعة الأزهر يحدد غدا موعد امتحانات الفرق النهائية وآليات عقدها مجلس جامعة الازهر
كتب لؤى على

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يعقد مجلس جامعة الأزهر، اجتماعه الشهرى غدا الموافق 24 يونيو، وذلك لبحث استعدادات الكليات لعقد امتحانات الفرق النهائية وتحديد الكليات التى لديها الاستعداد لعقد الامتحانات إلكترونيا، وذلك بعد انعقاد المجلس الاعلى للجامعات اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات وتطبيقها وفق رؤية الجامعة وإمكانتها وطبيعتها الخاصة.  

وكان قد أوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر فى وقت سابق، أن انعقاد مجلس الجامعة فى هذا التوقيت يهدف إلى إتاحة الفرصة للانتهاء من عقد مجالس الكليات قبل انتهاء العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية الشهر الجاري.

وكانت جامعة الأزهر قررت إجراء امتحانات الدراسات العليا بقطاعات الجامعة المختلفة لتبدأ فى 8 أغسطس القادم 2020 ما لم يجد جديد، وذلك فى اجتماع برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.  وأوضح بيان المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى من شانها الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وجميع منسوبى الجامعة خلال إجراء تلك الامتحانات بمختلف قطاعاتها فى مواجهة جائحة أزمة فيروس كورونا. 

وابدت عدد من الكليات استعدادتها لعقد الامتحانات إلكترونيا، بينما أعلنت عدد من الكليات انتهائها من التجهيزات لإعداد مقر اللجان فى ضوء الإجراءات الوقائية التى أصدرتها الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ،حيث اصدر طلاب العديد من الكليات بيانات تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك تطالب الجامعة بالاكتفاء بتقديم مشروع بحثى على غرار طلاب فرق النقل، أو عقد اختبار إلكترونى إن كان فى مقدرة الكلية، أو تقيمهم من خلال معدل متوسط الثلاث سنوات ونصف للفرقة الرابعة أو الأربعة والنصف للفرقة الخامسة من السنوات الماضية.


المجلس الاعلى للجامعات

مجلس جامعة الازهر

جامعة الازهر

امتحانات الفرق النهائية

اليوم السابع بلس

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