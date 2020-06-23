متحدث الحكومة: قرارات إغلاق المحال فى مواعيد محددة ستكون دائمة بعد كورونا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات إغلاق المحال والمولات الساعة 9 والمقاهى والكافيهات الساعة 10 دائمة بعد أزمة كورونا، موضحاً أن قرارات اليوم تثبت أن الحكومة جادة فى هذا الأمر، وأن الموضوع أصبح أمرا واقعا، وربما تشهد التجربة بعد انتهاء أزمة الكورونا تعديل المواعيد وأن كان الصيف يختلف عن الشتاء.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، أنه سيتم استثناء المحافظات السياحية من المواعيد المحددة لإغلاق الكافيهات والأماكن العامة.



وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المطاعم الموجودة بالنوادى تعامل معاملة المطاعم خارج الأندية وسيتم فتحها السبت بنسبة 25% طاقة استيعابية، مضيفاً أن النوادى وصالات الجيم سيتم فتحها السبت بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية.



وأكد أنه ليس صحيحا أن كل المساجد ستفتح في وقت واحد ولكن سيكون ذلك تدريجياً وفقاً لنسب الإصابة فى المناطق المختلفة، مشدداً على أن عقوبة الكمامة لم تسقط وستظل الكمامة لازمة.