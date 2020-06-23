مباحث التموين بسوهاج تضبط 4000 كمامة مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل .
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط محمد ع م ا 41 سنة صاحب محل بقالة - ويقيم دائرة مركز طما لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر وتم ضبط " 42 " علبة سجائر وتم ضبط " 4000 " كمامه مجهولة المصدر بدون فواتير قبل بيعها للمواطنين.
كما تم ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4 " قضايا عدم بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وقضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر وقضية حيازة سلع مجهول المصدر بدون فواتير وجار تنفيذ حملات أخرى.
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