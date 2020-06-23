مباحث التموين بسوهاج تضبط 4000 كمامة مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط محمد ع م ا 41 سنة صاحب محل بقالة - ويقيم دائرة مركز طما لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر وتم ضبط " 42 " علبة سجائر وتم ضبط " 4000 " كمامه مجهولة المصدر بدون فواتير قبل بيعها للمواطنين.

كما تم ضبط " 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 4 " قضايا عدم بسجل حركة الدقيق بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم أنتظام سجل 21 بترول بالمحطة وقضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر وقضية حيازة سلع مجهول المصدر بدون فواتير وجار تنفيذ حملات أخرى.