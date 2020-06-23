مايك بومبيو: التكنولوجيا الصينية خطر على الأمن القومى الأمريكى

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن التكنولوجيا الصينية خطر على الأمن القومى الأمريكى، حتى إن قدم الحزب الشيوعى الصينى تأكيدات بأنها سلمية.

وقال بومبيو فى تصريح نقله عن الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية :"حتى إذا قدم الحزب الشيوعي الصيني تأكيدات بأن التكنولوجيا التي يبتكرها تقتصر على الممارسات السلمية، يجب أن تعلموا أن هناك مخاطر هائلة على الأمن القومي الأمريكي".



الخارجية الأمريكية

وفى سياق آخر أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تصنف أربع وسائل إعلام صينية على أنها "بعثات أجنبية"، وفقا لصحيفة "ذا هيل".

وكتب بومبيو على تويتر: "من أجل ضمان شفافية أكبر للعمليات التي تديرها CCP في الولايات المتحدة ، وجهت تعيين أربعة منافذ دعائية إضافية كمهمات أجنبية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ، مورغان أورتاجوس ، إن التعيينات تشمل التلفزيون المركزي الصيني ، وخدمة أخبار الصين ، وصحيفة الشعب اليومية ، وجلوبال تايمز.

وقالت في بيان إن الحزب الشيوعي الصيني قام خلال العقد الماضي ، وخاصة في ظل فترة ولاية الأمين العام شي جين بينغ ، بإعادة تنظيم منافذ الدعاية الحكومية في الصين متنكرين في شكل وكالات أنباء ، كما أكد سيطرة أكثر مباشرة عليها.

ردت بكين على التصريحات الأخيرة بإلغاء اعتماد المراسلين الأمريكيين مع نيويورك تايمز ، وول ستريت جورنال ، وواشنطن بوست ، الذين تنتهي أوراق اعتمادهم بنهاية عام 2020 ، حسبما أفادت رويترز.

التعيينات الجديدة هي بالإضافة إلى خمس منافذ إخبارية صينية أخرى وصفتها الولايات المتحدة بأنها بعثات أجنبية في فبراير ، بما في ذلك وكالة أنباء شينخوا وشبكة التلفزيون العالمية الصينية وراديو الصين الدولي وشركة توزيع الصين اليومية وهاي تيان للتنمية الأمريكية.