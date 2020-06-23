مؤتمر لأمين عام الأمم المتحدة ووزيرى خارجية الأردن والتعاون الدولى للسويد.. التفاصيل

كتبت - هند المغربي

ذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن الأمين العام سيشارك اليوم فى مؤتمر وزارى افتراضى حول الأونروا بعنوان "الأونروا القوية فى عالم مليء بالتحديات - تعبئة العمل الجماعي".

ولفت دوجاريك أن هذا الاجتماع يترأسه وزير خارجية الأردن ووزير التعاون الإنمائى الدولى فى السويد، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى مساعدة الأونروا على سد فجوتها المالية لعام 2020 وضمان حصولها على موارد كافية ومستدامة ويمكن التنبؤ بها لمواصلة تنفيذ تفويضها فى السنوات القادمة.

الأونروا (هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى) والتى تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالى خمسة مليون وست مائة ألف لاجئ من فلسطين فى الأردن ولبنان وسورية والأراضى الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.