اليوم السابع
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للمقيمين الراغبين فى العودة إلى دبى..إرشادات جديدة من "طيران الإمارات" للعائدين

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:46 م
للمقيمين الراغبين فى العودة إلى دبى..إرشادات جديدة من "طيران الإمارات" للعائدين
إيمان حنا

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أصدرت طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إرشادات جديدة للمقيمين الراغبين في العودة إلى دبي، تسمح للمقيم بالتواصل مع مركز الاتصال للمساعدة في الحجز وتحصيل الموافقة على السفر أو  إتمام المعاملة بنفسه عبر موقع المديرية العامة للإقامة والشؤون الخارجية.وفق صحيفة البيان الإماراتية.

وذكرت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال تمت الموافقة سيتلقى صاحب الطلب استجابة فورية ليقوم بعدها بالحجز التذكرة، وسيطلب منه إدخال رقم الملف الخاص به عند عملية الحجز.

وطالبت المقيمين الراغبين في العودة بإحضار نسخة من البريد الإلكتروني الخاص بالموافقة والصادر من قبل موقع المديرية العامة للإقامة والشؤون الخارجية.

وأشارت إلى أن كل راكب يسافر إلى دبي مطالب بملء نموذج البيان الصحي ونموذج تعهد الحجر الصحي، مع ضرورة طباعة كلا النموذجين واستكمالهما وتسليمهما إلى موظفي هيئة الصحة بدبي عند الوصول.

وأوضحت أن نموذج تعهد الحجر الصحي لن يسري إلا إذا كان الشخص بحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي.

 

وعند الوصول إلى دبي، يتعين على المسافر إجراء اختبار "بي سي أر" والبقاء في محل الإقامة حتى تلقى نتيجة الاختبار، أما إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، سيُطلب منك الخضوع للحجر الصحي.

وأشارت إلى أنه على ينبغي على المقيمين العائدين التوقيع على تصريح بأن لديهم إما تأمين صحي يغطي (كوفيد-19)، أو سيتحملون أي تكاليف للعلاج والحجر الصحي إذا لزم الأمر.

وقالت الناقلة: "لا تزال قيود السفر بسبب (كوفيد-19) سارية المفعول عبر العديد من البلدان حول العالم، نحن نراقب الوضع عن كثب أثناء تطوره، ونأمل في استئناف خدماتنا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وهذا يشمل تلقي الموافقات الحكومية، وتخفيف قيود السفر، والطلب التجاري".

وأضافت طيران الإمارات: "سنعلن عن استئناف الخدمة عندما نتمكن من معرفة الوجهات التي نسافر منها من هنا".


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طيران الامارات

دبى

المقيمين فى دبى

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