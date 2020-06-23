لجنة مكافحة كورونا: 80% من الإصابات بكورونا حالات بسيطة ومعدل الوفيات ثابت

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيسة اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر مرتفعة للغاية، خاصة نسب تحول الحالات من إيجابية إلى سلبية، موضحا أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا بشكل كبير.



وأضافت نائب رئيسة اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن معدلات الوفيات ثابتة بشكل كبير في مصر، بجانب معدلات الإصابة بكورونا، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تزايد عدد الوفيات بالفيروس بعد تخطى عدد الإصابات الـ 1000 إصابة.



ولفت نائب رئيسة اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة: نتمنى أن تقل معدلات الإصابة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن فيروس كورونا سريع الانتشار، وأن 80 % حالات متوسطة وبسيطة من الإصابات بكورونا، وهو ما يجعل نسب التعافى عالية في مصر، وهناك حالات تشفى بمفردها دون علاج، لافتة إلى أن الحالات الحرجة تمثل 20%.