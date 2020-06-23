كيف واجهت ألمانيا انتشار كورونا بمجزر لحوم كبير بمنطقة غويترسلوه؟

كتب أحمد عرفة

أعلن شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ألمانيا ستقوم بكل ما يجب القيام به لاحتواء تفشي فيروس كورونا المرتبط بمجزر كبير، حيث أثبتت الاختبارات إصابة أكثر من 1300 شخص هناك بالفيروس الفتاك.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن 20 عاملا في مجزر ومصنع لحوم توينيس في منطقة غويترسلوه دخلوا المستشفى، والعديد منهم في العناية المركزة، متابعا: "نأمل بشدة أن يشفى كل الذين أصيبوا بالمرض، ويجب أن يؤخذ الأمر على محمل الجد."

وسعت السلطات الألمانية لوقف انتشار المرض، من خلال إصدار أوامر بإجراء فحوص جماعية لجميع العمال ووضع آلاف الأشخاص في الحجر الصحي وأدى تفشى فيروس كورونا في توينيس، حيث العديد من العمال من المهاجرين من أوروبا الشرقية، إلى رفع معدل الإصابة اليومي في ألمانيا، وأرسلت السلطات علماء الفيروسات، وفرق تتبع العدوى، والجيش الألماني للمساعدة، في احتواء تفشي المرض في المنطقة، ويقول مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا إن البلاد شهدت 190359 حالة إصابة مؤكدة و8885 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.