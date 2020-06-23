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كمين يسقط عاطل قبل ترويجه الحشيش على زبائنه بالجيزة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 08:00 ص
كمين يسقط عاطل قبل ترويجه الحشيش على زبائنه بالجيزة مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة، من القبض على عنصر إجرامى، بحوزته كمية من الحشيش المخدر بمنطقة المنيب، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

 

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى تردد عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، على منطقة المنيب للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

 

بإعداد عدة أكمنة للمتهم، تمكن رجال المباحث من محاصرته والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، من حصيلة بيع المضبوطات للمتعاطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


تجارة المخدرات

مخدر الحشش

قسم الجيزة

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