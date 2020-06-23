اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:05 م
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كفر الشيخ تفتح الشارع المؤدى إلى الجامعة لتيسير الحركة المرورية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 05:30 م
كفر الشيخ تفتح الشارع المؤدى إلى الجامعة لتيسير الحركة المرورية محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تفقد محافظ كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، المشروع الإنتاجي لرصف وإنشاء الطرق، وذلك لمتابعة معدات، وعمليات الرصف الجارى تنفيذها بشوارع المدينة من بينها شارع عبد الهادي راضي، والخليفة المأمون، والجمهورية، والمصنع، وصلاح سالم بدايةً من المستشفى العسكري وامتداده،  بالإضافة إلي طريق سخا الرئيسي. 
 
و كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من رصف الشوارع ورفع كفاءة الطرق، وتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيلاً للسيولة المرورية وأصحاب المركبات. 
 
وفي سياقٍ متصل، كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المدينة، بإعادة فتح الشارع المؤدي إلى جامعة كفرالشيخ، امتداد شارع الاستاد، وذلك لمرونة الحركة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات. 

و كرم محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، وزينهم عطية عيسي، وكيل وزارة المالية، لإعادة تكليفهم والقيام بالأعمال لمدة عام، مشيداً بجهودهم المبذولة، ودعمهم الدائم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

بالإضافة إلي تكريم اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، لإنهاء فترة خدمته كرئيس لمركز ومدينة دسوق، مشيداً بجهوده المبذولة في خدمة مركز دسوق، متمنياً له دوام التوفيق والسداد. 
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (1)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (2)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (3)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (4)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (5)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (6)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (7)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (8)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (9)
 
محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروع الإنتاجى لرصف وإنشاء الطرق (10)
 
محافظ كفرالشيخ يكرم عدد من القيادات (1)
 
محافظ كفرالشيخ يكرم عدد من القيادات (2)
 
محافظ كفرالشيخ يكرم عدد من القيادات (3)

 


محافظ كفرالشيخ

رصف وإنشاء الطرق

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