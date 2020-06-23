كفر الشيخ تفتح الشارع المؤدى إلى الجامعة لتيسير الحركة المرورية

و كلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة الإنتهاء من رصف الشوارع ورفع كفاءة الطرق، وتطبيق أعلي معايير الأمان والجودة الهندسية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيلاً للسيولة المرورية وأصحاب المركبات.

وفي سياقٍ متصل، كلف محافظ كفرالشيخ، رئيس المدينة، بإعادة فتح الشارع المؤدي إلى جامعة كفرالشيخ، امتداد شارع الاستاد، وذلك لمرونة الحركة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات.