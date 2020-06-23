اليوم السابع
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قطاع الأعمال العام يخفض عدد شركاته من 119 لـ90 شركة نتيجة عملية الدمج

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 02:09 م
قطاع الأعمال العام يخفض عدد شركاته من 119 لـ90 شركة نتيجة عملية الدمج هشام توفيق ومصانع غزل ونسيج
كتب عبد الحليم سالم

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بدأت الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عملية هيكلة ودمج الشركات التابعة خاصة ذات النشاط المتشابه بحيث يتم تقليص عددها، بهدف زيادة تنافسيتها وقوتها داخل وخارج مصر، مع إجراء عملية هيكلة فى النظم الإدارية والمالية والموارد البشرية .

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام لـ"اليوم السابع" أن العام المالى المقبل 2020-2021 ، سيشهد انخفاض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 119 شركة حاليا إلى نحو 90 شركة فقط نتيجة دمجها، لافتة إلى أنه من المتوقع انخفاض تلك الشركات مستقبلا سواء نتيجة الدمج أو التصفية للشركات الخاسرة.

وبحسب المصادر فإن عمليات دمج الشركات بدأت قبل عامين بدمج 4 شركات تجارية تابعة للقابضة للسياحة فى شركتين هما صيدناوى وبيع المصنوعات وهانو بنزايون، كما تم دمج عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية منها دمج شركةالعامة للورض الترسانة فى شركة ميتالكو.

وخلال العام المالى الجديد بحسب المصادر، ستكون الشركة القابضة للتشييد والتعمير أتمت دمج 12 شركة تابعة وتحويلها ل 5 شركات فقط .

وبحسب تصريحات المهندس هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لـ "اليوم السابع" فإنه جارى دمج شركة العربية للأساسات "فيبرو"، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية  "إيليجكت" مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والانشاءات "إيجيكو".

وأضاف أبو العطا أنه تم الانتهاء فعليا من إجراءات دمج عدد من الشركات، وهى  دمج شركتى أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية والمصرية العامة للمبانى فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

كما تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إجراءات دمج 32 شركة فى 10 شركات فقط 9 منها للغزل والنسيج والملابس وشركة واحدة لحليج وتجارة الاقطان.

وبحسب المصادر فإن الشركات التى ستشهد الدمج، هى شركات مصر حلوان للغزل والنسيج، مصر للحرير الصناعى، الدقهلية للغزل والنسيج،  دمياط للغزل والنسيج ،الشرقية للغزل والنسيج، الدلتا للغزل والنسيج ، مصر لمعدات الغزل والنسيج ،  الدلتا لحليج الاقطان ،  مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، ميت غمر للغزل ، مصر للغزل والنسيج الرفيع   كفر الدوار ، الأهلية للغزل والنسيج ، السيوف للغزل والنسيج ، النصر للغزل والنسيج والصباغة – المحلة ،  بورسعيد للغزل والنسيج ، النصر للاصواف والمنسوجات – ستيا ،  المصرية لغزل ونسج الصوف – وولتكس، بور سعيد لتصدير الأقطان، المحمودية للغزل ، كوم حمادة للغزل ،مصر لتصدير الاقطان ،اسكندرية التجارية، مصر الوسطى للغزل والنسيج، الوجه القبلى للغزل والنسيج ، العامة لمنتجات الجوت (قرار تصفية بتاريخ 1-7-2018) ،  مصر لحليج الاقطان ،المساهمة لتجارة وتصدير الاقطان ،الشرقية للأقطان ، المصرية لكبس القطن ،النصر للغزل والنسيج شوربجى ،الوادى لحليج الأقطان ، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.

وسيتم دمج الشركات لتصبح كيانات قوية قادرة على المنافسة المحلية والتصدير ومواجهة التحديات فى تلك الصناعة ،مع إجراء هيكلة للعملة وعملية تدريب واسعة ؛ لتأهيلها للعمل على الكيانات الجديدة  ،والتى سيتم تحديث المصانع بها وكذلك المحالج الجديدة فى إطار الخطة التى تتكلف نحو 21 مليار جنيه.

 

 

 


دمج شركات قطاع الاعمال

قطاع الاعمال العام

الشركات القابضة

تطوير الغزل والنسيج

هشام توفيق

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