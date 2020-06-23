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قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:00 ص
قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تشهد أروقة المحاكمة، بالقاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، 23 يونيو 2020، نظر العديد من القضايا، ولعل أبرزها نظر محاكمة المتهمين بقضية "أحداث عنف 15 مايو".

 

عنف 15 مايو

تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، صادر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة 15 مايو عقب فض اعتصام الإخوان.

 

عنف الظاهر

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة متهمين اثنين بأحداث عنف الظاهر .

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

 

تزوير امتحانات أولى ثانوى

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بحكمها على 12 متهماً بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوي.

 

 


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