قرارات حكومية جديدة بإلغاء الحظر وعودة دور العبادة والمقاهى.. فى لايف اليوم السابع

تناول لايف "اليوم السابع"، الذى قدمه الزميلان تامر إسماعيل ونسرين فؤاد، حول أهم ما جاء فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن الإجراءت التى أتخذتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء.

كما أعلن رئيس الوزراء، عن استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة وحدائق، كما أوضح أن وسائل النقل الجماعى ستستمر حتى منتصف الليل ومعاودة استئناف فتح وسائل النقل الجماعى الرابعة صباحا.

من جانبها قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أنه بموجب القرارات التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى عنها فإنه يعنى بذلك رفع الحظر نهائيا، وبحسب المصادر أن القرارات قيد التقييم وفى حالة تقييم مستمر.