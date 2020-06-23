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فى الذكرى الـ75 لميثاق الأمم المتحدة.. جوتيريش: سنتغلب على خطاب العنصرية.. فيديو

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 09:51 م
فى الذكرى الـ75 لميثاق الأمم المتحدة.. جوتيريش: سنتغلب على خطاب العنصرية.. فيديو أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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بثت منظمة الأمم المتحدة رسالة مصورة للأمين العام أنطونيو جوتيريش بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لوضع ميثاق الأمم المتحدة، وقال جوتيريش خلال الرسالة: "اليوم نواجه جائحة عالمية وفى جميع أنحاء العالم يرفع الناس أصواتهم عن حق ضد العنصرية"، مضيفا: "مواجهة المشاكل بداية لكن ينبغى أيضا أن نحلها ولدينا دليل خالد للتصدي لتحدياتنا المشتركة ومعالجة مصادر الهشاشة في العالم وهذا الدليل هو ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف جوتيريش: "قد تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة قبل 75 عاما ومبادئه لا تزال صحيحة اليوم كما كانت حينئذ"، لافتا إلى أن الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وكذلك المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء وكرامة الفرد وقدره والقانون الدولي والتسوية السليمة للمنازعات ورفع مستوى الحياة في جو الحرية وهذه القيم الخالدة ستقودنا إلى مستقبل جديد.

وقال جوتيريش إنه في هذا المستقبل نتوقف فيه عن الإضرار بالبيئة الطبيعية ونبدأ في التصدي لتغيير المناخ ونرفض فيه التعصب ونحتفل فيه بثراء التنوع البشري ويقود فيه الشباب في الشوارع وفى المدارس وفى المجتمع.

وأضاف جوتيريش: "لقد تأسست الأمم المتحدة قبل ظهور تهديدات مثل الجريمة الإلكترونية وخطاب الكراهية على الإنترنت ولكن ميثاقنا يبين كيف نتغلب على هذه التحديات أيضا"، قائلا: "فلنحقق هذه الرؤية للسلام وحقوق الانسان والعدالة للجميع من خلال التكاتف في ظل الإنسانية وفى ظل الوحدة مع بعضنا".


الامم المتحدة

الذكرى 75

انطونيو جوتيريش

العنصرية

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