اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاينانشيال تايمز:رؤساء البلديات المعارضون بتركيا تفوقوا على أردوغان فى مواجهة الوباء

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:27 ص
فاينانشيال تايمز:رؤساء البلديات المعارضون بتركيا تفوقوا على أردوغان فى مواجهة الوباء كورونا واردوغان
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن عمد المدن التركية المنتمين للمعارضة، لاسيما اسطنبول وأنقرة، قد تفقوا  على الرئيس رجب طيب أردوغان فى جهودهم لمواجهة تداعيات كوفيد 19، لاسيما بحملات اللطف للتخفيف من الصعاب الناجمة عن الوباء.

 

وتحدثت الصحيفة عن الحملة التى أطلقها عمدة أنقرة، العاصمة، لتسديد الديون عن البعض لتخفيف الآلام الناجمة عن أزمة كورونا على الفقراء، وقالت إن الحملة التى أطلق عليها "اللطف معدى" تساعد فى تفسير ارتفاع شعبية عمدة أنقرة منصور يافاس بعد عام من استحواذه على المدينة من الحزب الحاكم بقيادة أردوغان.

 

ومع رؤساء بلديات آخرين من حزب الشعب الجمهورى المعارض،  يسعى إلى إظهار أن بإمكانه منافسة سجل أردوغان فى تقديم الخدمات ودعم الرفاهية وهو تكتيك رئيسى استخدمه الحزب الحاكم للحصول على الدعم السياسى.

 وقال سيرين سيلفيني كوركماز، المدير التنفيذى لمركز الأبحاث اسطنبول، إن جهود العمد على المستوى المحلى تتحدى الرسالة الأساسية للحزب الحاكم، بأن حزب الشعب الجمهورى لا يمكنه أن يحكم، موضحا أن نجاح الحكم المحلى لحزب الشعب الجمهورى يمثل خطرا كبيرا على أردوغان.

 

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن تركيا شهدت زلزالا سياسيا فى ربيع العام الماضى عندما خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم  مدينة رئيسية بعد 25 عاما لصالح معارضة، حيت تمت معاقبة حزب أردوغان بسبب الاقتصاد.

 

 وبعد عام واحد، فإن رؤساء البلديات المعارضين ينافسون أردوغان بشعبيتهم. وفى حين تمتع الرئيس التركى بدفعة فى الأشهر الأولى من الوباء، فإن يافاس وعمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، قد تعززت شعبيتهما أيضا. وظهر يافاس بشكل خاص كنجم مفاجئ فى المعارضة. وفى استطلاع رأى أجرى مؤخرا حول استجابة بلدية أنقرة لكورونا، قال 65% من المشاركين، وبينهم ناخبى العدالة والتنمية، إنها كانت ناجحة.


 


تركيا

اردوغان

عمدة انقرة

المعارضة التركية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

7 معلومات حول قانون يحرم المعارضين فى تركيا من الوظائف العامة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:00 ص

كورونا حول العالم. .أكثر من 470 ألف حالة وفاة..الصحة العالمية: استخدام ديكسا ميثازون للحالات الحرجة فقط.. تركيا تسجل 1212 إصابة وارتفاع إصابات الهند لـ435 ألفا و560 حالة.. والولايات المتحدة الأكثر تضررا

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:45 م

تركيا تسجل 1212 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و24 حالة وفاة

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:55 م

صور.. السيول تدمر الحياة فى تركيا وإعلان مصرع 5 أشخاص واختفاء آخرين

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:42 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

صور.. مطبخ الخير .. وجبات مجانية لمصابى فيروس كورونا بالإسكندرية

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

الحكومة تفتح باب تخصيص الأراضى الصناعية وتتيح 654 قطعة فى 12محافظة

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

فيديو.. وكيل الأزهر يستبعد رئيس لجنة لسوء الإدارة وعدم جاهزية غرف العزل

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

وزير الحج السعودى: حج هذا العام بدون حشود ونحرص على التباعد الإجتماعى

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

رويترز: إنتاج ريمديسفير بالاستنشاق لعلاج كورونا وتوفير مليوني جرعة نهاية 2020

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى:خضوع المشاركين بموسم الحج للعزل المنزلى عقب المناسك

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

وزير الصحة السعودى: قرار قصر الحج على المقيمين بالداخل واجب شرعى فى ظل كورونا

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

شوبير: فايلر عنده مشاكل مع زوجته.. وسيعود آخر الشهر

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

ابن ماما سناء يكشف تفاصيل إصابته بكورونا.. ويرد على فيديوهات الجيم.. فيديو

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

الحكومة تعلن دمج وإصلاح هياكل عدد كبير من الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارات

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تستعرض اليوم إجراءات عودة السياحة الخارجية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

وكيل الأزهر يرفض تواجد مراقب بالجلباب داخل لجنة بامتحانات الثانوية الأزهرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة