غلق وتشميع 3 محلات ببنى سويف خالفت قرار الحظر

وأشار بيان إلى أن اللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف، قاد حملة بالتنسيق مع الوحدة القروية بتزمنت الشرقية للاطمئنان على إلتزام المحلات بقرار الغلق، وتبين وجود مقهي وصالون حلاقة وورشة حدادة بمحيط الوحدة القروية، تمارس أعمالها خلال مواعيد الغلق، فتم تشميعها وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها.

وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية.