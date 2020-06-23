اليوم السابع
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غلق وتشميع 3 محلات ببنى سويف خالفت قرار الحظر

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:49 ص
غلق وتشميع 3 محلات ببنى سويف خالفت قرار الحظر غلق وتشميع محلات متنوعة الأنشطة
بني سويف أيمن لطفي

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أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، 3 محال تمارس أنشطة متنوعة إغلاقا كاملا، لمخالفتها قرار الحكومة ومواعيد الاغلاق، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار بيان إلى أن  اللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بنى سويف، قاد حملة  بالتنسيق مع الوحدة القروية بتزمنت الشرقية للاطمئنان على إلتزام المحلات بقرار الغلق، وتبين وجود مقهي وصالون حلاقة وورشة حدادة بمحيط الوحدة القروية، تمارس أعمالها خلال مواعيد الغلق، فتم تشميعها وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها. 
 
وتواصل الوحدات المحلية بالمدن والمراكز السبع الإدارية  حملاتها المكثفة، التى أمر بتنفيذها الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في إطار قرارات الحكومة الخاصة بمنع إقامة الأسواق العشوائية، ومتابعة تنفيذ قرارات غلق بعض المحال العامة والأنشطة التجارية بحسب المواعيد التى شملتها قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق ومحطات البنزين وغيرها، لتحقيق الانضباط بها، ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع الأساسية والتى يتزايد عليها الطلب فى الفترة الحالية، كالمطهرات والكمامات وغيرها من مستلزمات التعقيم والوقاية الشخصية. 
تشميع محل
تشميع محل

غلق محل
غلق محل

غلق مقهى
غلق مقهى
 
 
 
 

 


اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بني سويف

غلق المحلات المخالفه

تشميع مقهى وصالون حلاقه

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