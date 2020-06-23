غدا ... تطبيقات "إنترنت الأشياء" فى مؤسسات المعلومات بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (إنترنت الأشياء وتطبيقاتها في مؤسسات المعلومات)، وذلك الساعة الثامنة مساء يوم غدا الاربعاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) من خلال صفحة (مكتبة الإسكندرية خدمات المعلومات).

وأشارت مكتبة الاسكندرية فى بيان لها اليوم ،أن المحاضرة تتناول تعريف إنترنت الأشياء (IoT)‏، وهو مصطلح برز حديثًا، يُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وغيرها.

وتناقش المحاضرة مميزات إنترنت الأشياء الذي يتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين، وأيضًا تناقش المحاضرة إمكانية التوسع في استخدام إنترنت الأشياء مع الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر فائقة السرعة في رفع كفاءة الصناعات وإدارة المدن الجديدة والمرافق وتحسين جودة الحياة في مصر.

وتسلط المحاضرة الضوء على تطبيقات إنترنت الأشياء في التعليم والمكتبات ومؤسسات المعلومات وغيرها من التطبيقات التي تعمل على تحسين جودة الحياة للفرد والمجتمع.

يأتي ذلك من خلال اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي والتعلم عن بُعد تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد