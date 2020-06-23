اليوم السابع
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علماء: أشعة الشمس تقتل فيروس كورونا فى نصف ساعة فقط

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 07:00 م
علماء: أشعة الشمس تقتل فيروس كورونا فى نصف ساعة فقط الشمس وفيروس كورونا
كتبت فاطمة خليل

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أكد علماء أمريكيون أن ضوء الشمس يقتل فيروس كورونا في 30 دقيقة فقط، حيث وجد علماء الفيروسات أن الأشعة فوق البنفسجية القوية يمكن أن تدمر 90 % من فيروس كورونا في السعال أو العطس على الأسطح خلال هذه المدة، بحسب ما ذكرت جريدة ديلي ميل البريطانية.

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وزعمت دراسات منفصلة أن الشمس يمكنها أيضًا أن تمحو أجزاء الفيروس العالقة في الهواء تقريبًا في 6 دقائق فقط.

ويحاط فيروس كورونا بغلاف واقٍ يتدهور في ارتفاع درجة حرارة الجسم عندما يصيب شخصًا ما، وعندما يسعل أو يعطس في الهواء أو على سطح ما ، سوف تدمر الأشعة فوق البنفسجية غلافه وتترك الفيروس معرضًا للجفاف والتحلل في الشمس.يعتقد بعض العلماء أيضًا أن فيتامين د، الذي يصنع في الجسم عند تعرضه لأشعة الشمس، يعزز جهاز المناعة ويساعد على محاربة الفيروسات.

وقال الباحثون إن التواجد في الهواء الطلق أكثر أمانًا من التواجد في مكان مغلق، حيث يمكن أن يعيش فيروس كورونا ويظل معديًا لأيام.

وأضافت الدراسة أن هناك مخاوف من عودة كورونا في الشتاء عندما يتم تخفيف قيود الإغلاق، وتكون ساعات النهار أقصر وتكون الأمراض الفيروسية بشكل عام أكثر شيوعًا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اقترح فيه العلماء أمس أن الفاشيات المتعددة في مصانع تعبئة اللحوم في المملكة المتحدة يمكن أن تكون دليلاً على توقع حدوث موجة ثانية هذا الشتاء، مضيفين إنه من الممكن أن "تجعل البيئة الباردة الناس أكثر عرضة للفيروس".

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نُشرت الدراسة التي أجراها الدكتور خوسيه لويس ساجريبانتي، عالم الفيروسات المتقاعد بالجيش الأمريكي، والدكتور ديفيد ليتل ، عالم الفيروسات السابق في حكومة الولايات المتحدة، في مجلة الكيمياء الضوئية وعلم الأحياء.

ووجدت أنه خلال ذروة أشعة الشمس الصيفية في لندن في يونيو، 30 دقيقة فقط من أشعة الشمس كافية للحد من العدوى بالفيروس التاجي بنسبة 90 في المائة.

وبالمقارنة ، سيستغرق الأمر حوالي ساعة و 17 دقيقة لتدمير الفيروس في سبتمبر وما يقرب من ثلاث ساعات في مارس.

ولكن في فصل الشتاء، يمكن أن يزدهر الفيروس لأكثر من خمس ساعات في ضوء الشمس الضعيف ولديه القدرة على البقاء على قيد الحياة لأيام في الداخل.

بالنسبة إلى المناطق التي تميل إلى الحصول على ضوء شمس أقل قوة، سيستغرق تدمير الفيروس وقتًا أطول قليلاً.

ويقدر الباحثون أن الأمر سيستغرق حوالي 34 دقيقة في الصيف، وساعة و 40 دقيقة في الخريف ، وأربع ساعات في الربيع وخمس ساعات في الشتاء، حسبما ذكرت صحيفة التلجراف.


الشمس

الشمس وفيروس كورونا

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كورونا

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