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عاطل يعترف أمام مباحث القاهرة: بستخدم السيارة لتسهيل بيعى المخدرات بالمعصرة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 01:00 ص
عاطل يعترف أمام مباحث القاهرة: بستخدم السيارة لتسهيل بيعى المخدرات بالمعصرة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف عاطل أمام رجال مباحث القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ، بحيازته لـ كيلو و 300 جرام مخدر الأستروكس بالمعصرة، بداخل سيارته قبل بيعها على عملائه بقصد الاتجار، واستخدامها لتسهيل تنقلاته ، والاتصال بهم بواسطة الهواتف المحمولة التى ضبطت معه للتقابل مع العملاء بالأماكن التى يحددها ليبيع لهم المواد المخدرة بقصد التحصل على الأموال.
 
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، تلقى إخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة ، ضبط عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم ، اثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة ملكه ، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.300 كيلو جرام - ميزان حساس - مبلغ مالى -هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى، منها المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
 
 
 

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