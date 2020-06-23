عاطل يعترف أمام مباحث القاهرة: بستخدم السيارة لتسهيل بيعى المخدرات بالمعصرة

اعترف عاطل أمام رجال مباحث القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن ، بحيازته لـ كيلو و 300 جرام مخدر الأستروكس بالمعصرة، بداخل سيارته قبل بيعها على عملائه بقصد الاتجار، واستخدامها لتسهيل تنقلاته ، والاتصال بهم بواسطة الهواتف المحمولة التى ضبطت معه للتقابل مع العملاء بالأماكن التى يحددها ليبيع لهم المواد المخدرة بقصد التحصل على الأموال.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، تلقى إخطارا مفادة تمكن وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة ، ضبط عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم ، اثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة ملكه ، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.300 كيلو جرام - ميزان حساس - مبلغ مالى -هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.