وأشارت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ إلى أن 6 طائرات من نفس النوع شوهدت تحلق فوق كوريا الجنوبية يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى طائرة "ريفيت جوينت RC-135W" التابعة للقوات الجوية الأمريكية، في إشارة نادرة لتكثيف المراقبة على كوريا الشمالية.



وتتنامى التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن هددت كوريا الشمالية بوتيرة حادة بالقيام بعمل عسكري واتخاذ غيرها من التدابير الانتقامية ضد كوريا الجنوبية، بسبب غضبها من إرسال منشقين شماليين وناشطين آخرين منشورات مناهضة لبيونج يانج عبر الحدود إلى الشمال.



وفجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك بقرية كيسونج الحدودية الأسبوع الماضي، وقامت بتركيب مكبرات الصوت الدعائية داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تم تفكيكها في أعقاب القمة التي جمعت بين الرئيس مون جيه-إن والقائد الشمالي كيم جونج-أون في 2018.



وقد صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو خلال جلسة لجنة برلمانية يوم أمس الاثنين، بأن البلاد تستعين بأصول مراقبة إضافية لتكثيف المراقبة على الأنشطة الكورية الشمالية.