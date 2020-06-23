ضبط 1350 كمامة مجهولة المصدر و256 أنبوبة تنفس منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية، برئاسة المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجاره الداخلية، حملات تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، تم خلالها مداهمة إحدى الشركات غير المرخصة بدائره بندر طنطا، وضبط مستحضرات طبية منتهية الصلاحية وغير مرخصة بوزاره الصحة باحدى الشركات عبر المرخصة.

وقال المهندس محمد ابوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخليه بالغربية، فى بيان له إن الحملة أسفرت عن ضبط 1350 كمامه مجهولة المصدر و 256 أنبوبة تنفس منتهية الصلاحية، و 350 علبة ورقية فارغه معدة لتعبئة الكمامات فيها، و 80 عبوة سعه واحد لتر مدون على العبوه Sterillium مجهولة المصدر، وعدد 7 جراكن سعة الجركن 4 لتر مدون عليه Cidex JMS مجهول المصدر، و 8 علب جوانتى مجهول المصدر.

تشكلت الحملة بقيادة كل من السيد أحمد الحواله، واشرف شحاته، وعمرو مقلد، وبرفقة التفتيش الصيدلى الدكتور هيثم غرابه، والدكتور محمد السباعي.



