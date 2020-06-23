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ضبط شقيق ووالدة "فتاة الإسكندرية" بعد استغاثتها بالأمن على فيس بوك

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:16 م
ضبط شقيق ووالدة "فتاة الإسكندرية" بعد استغاثتها بالأمن على فيس بوك ضبط متهمين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، من القبض على شاب 17 عاما ووالدته، بعد انتشار صورة للاعتداء على إحدى الفتيات من منطقة غربال بمحرم بك، وقيامها بالاستغاثة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتبين أن من قام بالاعتداء عليها هو شقيقها ووالدتها لتأديبها. 

وكانت قد رصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تداول منشور لأحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تستغيث فيه من اعتداء أهلها عليها وتشير إلى حبسها إنها مهدده بالقتل وتطالب بحمايتها.

على الفور أمر مدير أمن الإسكندرية، ببحث الأمر وتوجهت قوة من قسم محرم بك لمحل سكن الفتاة، وألقى القبض على والدتها وشقيقها. 

تحرر المحضر رقم 4544/2020، وأحيل للنيابة العامة، وخلال التحقيقات أقرت والدتها وشقيقها بقيامهما بتأديبها لتخويفها بسبب نشرها فيديو لها على الفيس بوك واستخدامها لموقع التواصل الاجتماعى بشكل مسئ، وأن ما قاما به كان بغرض التأديب واخافتها فقط، نافيا زعمها بأنهم سيقوموا بقاتلها، وأنها استخدمت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لتهديدهم والاستغاثة.

 

 


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