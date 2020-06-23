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صور .. محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة الثلاثية لمتابعة اختبارات الثانوية العامة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:43 م
صور .. محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة الثلاثية لمتابعة اختبارات الثانوية العامة محافظ كفرالشيخ يترأس اجتماع اللجنة الثلاثية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الثلاثية بالمدرسة الثانوية الفندقية، لمتابعة اختبارات الثانوية العامة بالمحافظة مع مدير الإدارات ورؤساء اللجان، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب إنتهاء اللجان، بالإضافة إلي مراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوزيع الكمامات الواقية والقفازات بصفة دورية ويومية، حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب والملاحظين، مكلفاً بتوفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب. 

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والتنمية المحلية، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات خلال فترة الامتحانات، وتذليل كافة العقبات، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تنمية وتطوير العملية التعليمية وتحويلها من التعلم الورقي إلى التعليم المميكن.

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