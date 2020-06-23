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صور.. لجنة لتقييم واختيار 100 موظف ضمن برنامج المسئول الحكومى المحترف بكفر الشيخ

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 06:34 م
صور.. لجنة لتقييم واختيار 100 موظف ضمن برنامج المسئول الحكومى المحترف بكفر الشيخ جانب من اعمال اللجنة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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ترأس عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، لجنة تقييم واختيار مرشحى المرحلة الثانية من برنامج المسئول الحكومى المحترف، بحضور مندوب الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام الاونلاين، وذلك لاختيار 100 موظف حكومى للتدريب ضمن المرحلة الثانية، فى ظل الإقبال الشديد على التسجيل بالبرنامج من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والمديريات الخدمية التابعة.

وذلك استمراراً لمسيرة رفع كفاءة الجهاز الإدارى لمحافظة كفرالشيخ، وفى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المسئول الحكومى المحترف، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وذلك بعد أن أتمت المحافظة بنجاح المرحلة الأولى من تدريب 50 موظفا بالبرنامج فى الفترة من 10 مايو وحتى 18 يونيو 2020، وذلك بنظام التدريب عن بعد online training .

يأتى ذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة المضى قدمًا فى تنفيذ خطط الإصلاح الإدارى بالدولة، والسعى نحو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبإشراف إدارة التدريب الادارى بديوان عام المحافظة.

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