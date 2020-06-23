اليوم السابع
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صور.. حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة وتقدم لهم ندوة توعوية

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 12:36 ص
صور.. حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة وتقدم لهم ندوة توعوية مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل مستشفى حميات الأقصر، بقيادة الدكتور محمد الرملى مدير عام المستشفى، سلسلة دعمه لحالات العزل المنزلى واستقبالهم لفحصهم بصورة يومية، حيث أعلن المستشفى أنه تم تعافى وشفاء 15 حالة عزل منزلى بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبي مع المتابعة من خلال المستشفى، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.

وقال الدكتور محمد الرملى مدير عام المستشفى، فى بيان صحفى، إنه تم خلال عمل العيادة الجديدة لاستقبال وفحص حالات العزل المنزلى يومياً على مدار الـ24 ساعة الماضية، تسجيل خروج وتعافى 15 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عمل المسحات والاطمئنان على الحالات، حيث قام الدكتور عبد الكريم الصيدلى ونائب مدير مستشفى الحميات، بعمل لقاء للتوعية بكيفية العزل المنزلى وقدم النصائح للمرضى والمتعافين لحماية أنفسهم من العدوى من جديد.

وكان الدكتور محمد الرملى، مدير مستشفى حميات الأقصر، كشف أنه تم البدء خلال الأيام الماضية فى تجهيز وتعقيم وتطهير عيادة جديدة داخل مقر مركز تحيا مصر بعد ضمه مؤخراً للمستشفى، وذلك ليتم داخله متابعة حالات العزل المنزلية المسجلة بالمستشفى والتى يبلغ عددها أكثر من 700 حالة عزل منزلى بمختف المدن والقرى، حيث إن تلك العيادة الجديدة يشرف عليها فريق طبى بالمستشفى، وذلك لعمل متابعة بصورة يومية لكافة حالات العزل المنزلى وتقديم الدعم الطبى اللازم لهم، وتسليمهم أدوية العلاج المنزلى المتوفرة بعيادة وصيدلية المستشفى لجميع الحالات وتم بالفعل توزيع كميات كبيرة منها لكافة الحالات.

وقال الدكتور وليد محمد عرابى نائب مدير المستشفى، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم فحص الحالات من العزل المنزلى وذلك كل 15 يوما داخل المستشفى، ومن يحتاج مسحة تجرى له مسحة، ومن يتم التأكد من تعافيه من الأعراض نهائياً يتم إعلان شفاؤهم، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا.

مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (1)
مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (1)

 

مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (2)
مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (2)

 

مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (3)
مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (3)

 

مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (4)
مستشفى حميات الأقصر تسجل 15 حالة شفاء عزل منزلى جديدة (4)

 


الاقصر

مستشفى حميات الاقصر

شفاء حالات عزل منزلى

اخبار الاقصر

دعم مصابى كورونا

اخبار المحافظات

توعية المعزولين منزلياً

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