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شبكة أمريكية: 6 شركات عالمية توقع صفقة ب20 مليار دولار بمجال الطاقة مع الإمارات

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 11:38 ص
شبكة أمريكية: 6 شركات عالمية توقع صفقة ب20 مليار دولار بمجال الطاقة مع الإمارات نفط - ارشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء إنها وقعت صفقة تجارية مع ستة مستثمرين عالميين بقيمة 20.7 مليار دولار، وفقا لتقرير سي ان بي سي.

وكجزء من الاتفاقية ، ستستثمر المجموعة 10.1 مليار دولار للاستحواذ على حصة 49% في شركة تابعة تم تشكيلها حديثًا ، وهي شركة أدنوك غاز لخطوط الأنابيب ، مع حقوق تأجير لـ 38 خط أنابيب.

وستمتلك أدنوك حصة الأغلبية البالغة 51% وستحتفظ بملكية خطوط الأنابيب. كما ستدير العمليات وستظل مسؤولة عن الإنفاق الرأسمالي، حيث تعتبر أكبر استثمار في البنية التحتية للطاقة في المنطقة ، والأكبر في العالم في عام 2020 ، وفقًا لشركة بترول أبوظبي الوطنية، كما أنها جزء من استراتيجية شركة النفط الإماراتية لجذب رأس المال الأجنبي وتعظيم قيمة أصولها.

والشركات الست المشاركة هي Global Infrastructure Partners ، Brookfield Asset Management ، وصندوق الثروة في سنغافورة GIC ، ومجلس خطة المعاشات التقاعدية لمعلمي أونتاريو ، و NH Investment & Securities و Snam.

وقال سلطان الجابر ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك ووزير الدولة الإماراتي لشبكة CNBC: "إنه إنجاز ضخم ، لا سيما في ظل المناخ الاقتصادي الصعب الحالي وبيئة الأعمال ، وهو ، إن وجد ، شهادة على أبو ظبي ومكانة الإمارات كوجهة استثمارية موثوقة وذات مصداقية".

وقال الجابر إن الصفقة ستسمح لأدنوك بإعادة الاستثمار بشكل مسؤول وتمويل الأنشطة التي تحقق عوائد أعلى، وأضاف: "سنستمر في تطوير واستكشاف فرص استثمارية إضافية عبر سلسلة القيمة لدينا التي توفر صورة جذابة لعائد المخاطرة للمستثمرين ذوي الجودة العالية على المدى الطويل."

من ناحية أخرى، أشار الجابر إن هناك دلائل على أن سوق النفط يسترجع قواه مدفوعة بتخفيضات إنتاج أوبك + وتعافي الطلب في جميع أنحاء العالم، وقال "بالنسبة لي ، قد لا تكون الرحلة إلى الوضع الطبيعي التالي خطًا مستقيمًا .. ولكن أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح وعلى الطريق الصحيح للتعافي."

 

 


الإمارات

أبو ظبي

سنغافورة

الولايات المتحدة

النفط

استثمارات

بنية تحتية

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